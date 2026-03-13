giro di prostituzione maschile due patteggiano gli altri alla sbarra

Nel 2012, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine su un giro di prostituzione maschile che coinvolgeva diversi uomini. Due di loro hanno scelto di patteggiare, mentre altri sono comparsi davanti al giudice. Le attività di sorveglianza, pedinamenti e intercettazioni hanno portato alla luce dettagli sulle modalità di funzionamento dell'organizzazione. La vicenda si è svolta in diverse fasi processuali e si conclude con l'udienza davanti al tribunale.

Era il 2012, quando una intensa attività di osservazione, pedinamento e intercettazioni da parte dei carabinieri portò alla luce un presunto giro di prostituzione maschile fatto di una rete di abitazioni messe a disposizione per consumare le prestazioni sessuali pattuite con i clienti o viaggi in auto per portare i ragazzi a prostituirsi, raggiungendo direttamente i luoghi concordati per consumare rapporti sessuali che, stando alle indagini, in un'occasione sarebbero avvenuti con queste modalità persino davanti al tribunale di Rimini. È questa la ricostruzione che è stata fatta in sede di indagini e che ha portato all' imputazione per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nei confronti di quattro persone, tutte originarie del Riminese, rispettivamente di 65, 54, 46 e 33 anni.

