Giro di prostituzione in città | due condanne e un’assoluzione

Il processo sul giro di prostituzione a Benevento si è concluso con due condanne e un’assoluzione. La vicenda ha coinvolto diverse aree della città, evidenziando le sfide legate alla criminalità locale. La sentenza rappresenta un passo importante nel contrasto a questo fenomeno e nel rafforzamento della legalità nel territorio.

Si è concluso con due condanne e un'assoluzione il processo scaturito dall'inchiesta sul giro di prostituzione scoperto a Benevento tra il centro cittadino e la periferia. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Benevento. La pena più severa è stata inflitta a Yuverquis Martinez Perez Galati, 54 anni, di nazionalità dominicana, ritenuta la responsabile della contestata associazione e riconosciuta colpevole di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per lei i giudici hanno disposto 4 anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena.

