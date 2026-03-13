Il 14 marzo del 2016, i macchinari della Lavanderia Girasole di Comacchio iniziarono a operare per la prima volta. Da allora, la cooperativa ha continuato a lavorare senza interruzioni. Dieci anni dopo, i lavoratori hanno preso in mano la gestione dell’attività, salvando l’impresa da possibili difficoltà.

Sono trascorsi 10 anni dal giorno in cui (era il 14 marzo del 2016) i macchinari della Lavanderia Girasole di Comacchio entrarono per la prima volta in funzione. Una sfida imprenditoriale che, all’inizio, sembrava tutta in salita ma che, a distanza di un decennio, ha portato a risultati sopra le aspettative: le persone occupate sono più che raddoppiate e il fatturato più che triplicato. Tutto è nato dall’iniziativa di 14 soci lavoratori, di cui 11 donne, che hanno investito i loro ammortizzatori sociali in una cooperativa per salvaguardare il proprio posto di lavoro. I lavoratori, infatti, prestavano servizio nella lavanderia di Comacchio chiusa nel 2013 a seguito della riorganizzazione di Servizi Ospedalieri, che gestiva lo stabilimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Girasole compie dieci anni. La coop salvata dai lavoratori

