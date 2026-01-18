‘Villetta Giaquinto’ compie dieci anni il polmone verde per cittadini protagonisti

Dal 2013, Villetta Giaquinto a Caserta rappresenta un esempio di partecipazione civica e cura del patrimonio pubblico. Gestita con impegno da un Comitato di cittadini, questa area verde è diventata un punto di incontro e di socializzazione per le famiglie del quartiere. In occasione del suo decimo anniversario, si riconosce l’importanza di un patrimonio condiviso, mantenuto e valorizzato grazie alla collaborazione tra cittadini e amministrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Compie dieci anni a Caserta l’esperienza di gestione di ‘Villetta Giaquinto’, polmone verde comunale che un Comitato di cittadini ha rianimato salvandolo dell’abbandono e trasformandolo in un punto di riferimento fondamentale per famiglie. “Villa Giaquinto bene comune” è nata il 16 gennaio 2016, quando un gruppo di studenti, attivisti e abitanti decise ‘occupare’ il giardino pubblico situato in pieno centro e che era chiuso dall’estate del 2015. Un gesto che ha dato vita a una delle esperienze più durature e significative di gestione civica di un bene comune nella città di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dieci anni di Villa Giaquinto bene comune: da spazio abbandonato a cuore civico della città

Il 16 gennaio 2016 segna l’inizio di un percorso importante per Villa Giaquinto, trasformata da spazio abbandonato a centro civico della comunità. In questi dieci anni, l’impegno collettivo ha dato nuova vita a un luogo simbolo della città, sottolineando il valore della partecipazione e del bene comune. Un decennio di attività e rinnovamenti che testimoniano l’importanza di preservare e valorizzare gli spazi pubblici per tutti.

