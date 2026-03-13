In una gara di discesa a Courchevel, Giovanni Franzoni si avvicina al podio, ma la vittoria va a Kriechmayr. Odermatt si aggiudica invece la coppa di specialità. È la prima volta dopo tre anni che un atleta austriaco trionfa in questa disciplina nel circuito di Coppa del Mondo. La competizione si è svolta nel mese di marzo e ha visto protagonisti diversi sciatori di alto livello.

Tre anni dopo l’Austria torna a vincere una discesa libera maschile in Coppa del Mondo. Nel marzo 2023 era stato Vincent Kriechmayr a salire sul gradino più alto del podio a Soldeu ed anche oggi è nuovamente il 34enne di Linz a trionfare in quel di Courchevel, centrando il suo ventesimo successo in carriera. Una vittoria che spezza anche l’egemonia di Svizzera e Italia in questa specialità, visto che era da dieci discese che non vinceva un atleta non svizzero o italiano (il canadese Crawford a Kitzbuehel nella passata stagione). Fa festa comunque anche l’Italia, visto che Giovanni Franzoni continua nella sua magica stagione, chiudendo al secondo posto a soli 9 centesimi dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni sfiora la vittoria nella discesa di Courchevel. Kriechmayr trionfa, a Odermatt la coppa di specialità

ULTIMA TAPPA La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude con il trittico di gare di Courchevel… Poi si vola alle finali norvegesi di Lillehammer! Oggi si parte con una discesa in Francia. Il primo azzurro a scendere è Giovanni Franzoni, dal - facebook.com facebook

