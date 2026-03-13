Giovanni Franzoni sfiora la vittoria nella discesa di Courchevel Kriechmayr trionfa a Odermatt la coppa di specialità

In una gara di discesa a Courchevel, Giovanni Franzoni si avvicina al podio, ma la vittoria va a Kriechmayr. Odermatt si aggiudica invece la coppa di specialità. È la prima volta dopo tre anni che un atleta austriaco trionfa in questa disciplina nel circuito di Coppa del Mondo. La competizione si è svolta nel mese di marzo e ha visto protagonisti diversi sciatori di alto livello.

Tre anni dopo l’Austria torna a vincere una discesa libera maschile in Coppa del Mondo. Nel marzo 2023 era stato Vincent Kriechmayr a salire sul gradino più alto del podio a Soldeu ed anche oggi è nuovamente il 34enne di Linz a trionfare in quel di Courchevel, centrando il suo ventesimo successo in carriera. Una vittoria che spezza anche l’egemonia di Svizzera e Italia in questa specialità, visto che era da dieci discese che non vinceva un atleta non svizzero o italiano (il canadese Crawford a Kitzbuehel nella passata stagione). Fa festa comunque anche l’Italia, visto che Giovanni Franzoni continua nella sua magica stagione, chiudendo al secondo posto a soli 9 centesimi dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

