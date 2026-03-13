Giovanni Franzoni ha ottenuto il secondo posto nella discesa libera di Courchevel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si è svolta sulla pista Eclipse, nella nota località francese. Franzoni ha commentato che, a fine stagione, la tensione si riduce e si dedicano maggiormente alle sessioni di allenamento con i simulatori.

Giovanni Franzoni ha conquistato un bel secondo posto nella discesa libera di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista Eclipse della rinomata località francese. Sceso con il pettorale numero 6, l’argento olimpico di Milano Cortina 2026 ha fermato il cronometro su 1:47.35 ed è stato battuto per soli nove centesimi dall’austriaco Vincent Kriechmayr. Il 24enne bresciano è così tornato sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante, in una stagione che ha portato in dote le splendide vittorie nel superG di Wengen e nella discesa libera di Kitzbuehel. Il risultato odierno ha anche permesso di issarsi al terzo posto nella classifica di specialità e proverà a difendere il piazzamento in occasione delle Finali previste settimane prossima. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni festeggia il podio: "Siamo a fine stagione, la tensione si abbassa, giochiamo coi simulatori"

