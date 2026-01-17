LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Giovanni Franzoni si conferma tra i grandi podio col n28! Odermatt padrone

Segui in tempo reale la discesa di Wengen 2026, con aggiornamenti sulle performance dei principali atleti, tra cui Giovanni Franzoni e Odermatt. La competizione si svolge in un contesto di grande livello, offrendo un quadro preciso di quello che accade sulla neve. Resta aggiornato grazie alla nostra diretta, per seguire ogni momento della gara e i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 14.21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della discesa di Wengen. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.20 Questa la classifica della Coppa del Mondo generale: 1 Marco Odermatt SUI 1105 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 538 3 Atle Lie Mcgrath NOR 478 4 Marco Schwarz AUT 466 5 Henrik Kristoffersen NOR 456 6 Loic Meillard SUI 453 7 Timon Haugan NOR 450 8 Franjo Von Allmen SUI 429 9 Vincente Kriechmayr AUT 385 10 Paco Rassat FRA 340 11 Giovanni Franzoni ITA 334 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni si conferma tra i grandi, podio col n.28! Odermatt padrone

