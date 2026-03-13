Giovani talenti in campo Concorso nazionale ’Piero della Francesca’

È tutto pronto per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza ’Piero della Francesca’, che quest’anno vede protagonisti giovani talenti provenienti da diverse regioni. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà numerosi partecipanti che si sono qualificati attraverso le fasi di selezione. La manifestazione si svolge in diverse giornate e prevede esibizioni in varie discipline della danza.

Conto alla rovescia per la 12ª edizione del concorso nazionale di danza ’Piero della Francesca’. Arezzo torna al centro della danza italiana con due giornate dedicate a valorizzazione e formazione dei giovani talenti: domani e domenica, ballerini, scuole e maestri provenienti da tutta la penisola si confronteranno sul palco del teatro Petrarca in un evento che unisce competizione, studio e passione per l’arte coreutica. Il concorso, organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza, propone una maratona di esibizioni di danza tra tutte le età e tutti gli stili, due masterclass e il conferimento di borse di studio per le migliori coreografie, sostenendo la futura carriera artistica degli allievi più meritevoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovani talenti in campo. Concorso nazionale ’Piero della Francesca’ Articoli correlati Concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”. Conto alla rovescia per il concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”Arezzo, 2 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”.