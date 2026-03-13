Giovani talenti al pianoforte tra Rigore e Fantasia

Domenica 15 marzo alle 18:30, la Camera Musicale Romana organizza un concerto dedicato ai giovani talenti al pianoforte. L’evento fa parte di una rassegna che mette in luce i giovani musicisti che si sono distinti nei principali concorsi internazionali. L’appuntamento si svolge in una sede dedicata alla promozione di giovani musicisti emergenti.

Domenica 15 marzo alle ore 18:30 la Camera Musicale Romana presenta un nuovo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani pianisti che si sono distinti nei principali concorsi internazionali. Protagonista del concerto sarà la pianista giapponese Moe Kasai, giovane interprete di grande sensibilità e solida formazione. Il concerto si terrà nella Sala Lecci del Bioparco di Roma, in viale del Giardino Zoologico, nel cuore di Villa Borghese, uno spazio raccolto e suggestivo particolarmente adatto all’ascolto cameristico. Il programma, significativamente intitolato “Tra Rigore e Fantasia”, propone un itinerario pianistico affascinante e poco convenzionale, che attraversa tre mondi musicali diversi ma legati da una forte tensione poetica e strutturale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Moe Kasai al Bioparco: il pianoforte tra rigore e fantasiaCosa: Concerto della pianista Moe Kasai con musiche di Bach-Busoni, Schumann e Medtner.

Leggi anche: Talenti tra le note del pianoforte. Quel duo che ci mette ’Fantasia’

Il piccolo Alessandro Gervasi suona con il piano donato dalla comunità di Castiglion Fiorentino

Tutto quello che riguarda Giovani talenti

Temi più discussi: Rassegna concertistica per beneficenza; Consonni e Ceretta: giovani talenti che conquistano il Verdi con Beethoven e Cherubini; Respiri Musicali.; Tra Rigore e Fantasia.

'Talenti in musica', in Cilento nuovo concorso per giovani musicistiDopo Musica Classica nei Borghi e Piano Fest, il Cilento diventa ancora promotore di iniziative per diffondere la cultura musicale con la prima edizione del Concorso di Esecuzione Musicale 'Talenti in ... ansa.it

Al via a Treviso la rassegna Giovani in musica 2026Da marzo a maggio al Museo Santa Caterina cinque itinerari musicali che mettono al centro gli studenti del Conservatorio Steffani ... trevisotoday.it

Isernia, torna l'Inter Summer Camp per i giovani talenti del calcio. Allo stadio Lancellotta una settimana di allenamenti in nerazzurro per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni GUARDA IL VIDEO - facebook.com facebook

Trenta giovani talenti dell'astronomia internazionale sono da oggi a Bolzano per fare esperienza delle tecnologie innovative sviluppate dalla Microgate. @TgrRai #IoseguoTgr x.com