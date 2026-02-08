Talenti tra le note del pianoforte Quel duo che ci mette ’Fantasia’

Questa mattina alle 10.30 parte l’edizione 20252026 del Ferrara Piano Duo Festival. L’evento si svolge al Ridotto, organizzato dal Conservatorio Frescobaldi per Ferrara Musica. Sul palco, giovani talenti si preparano a incantare il pubblico con le loro esibizioni. È un appuntamento dedicato alla musica e ai giovani musicisti che si confrontano tra note di grande livello.

Prende il via, oggi alle 10.30, l’edizione 20252026 di Ferrara Piano Duo Festival, organizzato dal Conservatorio Frescobaldi per Ferrara Musica al Ridotto. La rassegna vede docenti ed allievi coinvolti in pagine originali del repertorio a due pianoforti e trascrizioni di Concerti per pianoforti e orchestra. Quest’anno inaugurerà il festival, al Ridotto del Teatro Abbado, un duo pianistico d’eccezione, quello costituito da Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. Apriranno il concerto con la Sonata in re maggiore MWV S1 di Felix Mendelssohn, una pagina giovanile che rivela già la straordinaria precocità del compositore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

