Spaccio di eroina tra le bancarelle del mercato di Veronetta | arrestato 44enne

Nella giornata del 7 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile di Verona hanno arrestato un uomo di 44 anni, cittadino marocchino, sospettato di spaccio di eroina tra le bancarelle del mercato di Veronetta. L’intervento è avvenuto intorno alle 12.30, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa nella zona.

