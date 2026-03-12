Giornata Mondiale del Sonno | quante ore bisogna dormire davvero per stare bene?

La Giornata Mondiale del Sonno si tiene ogni anno con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del sonno per la salute. Durante questa giornata, vengono condivisi dati riguardanti le ore di riposo raccomandate per adulti e bambini, e si promuovono iniziative per migliorare le abitudini di riposo. L’evento coinvolge organizzazioni sanitarie e istituzioni di diversi paesi.

Ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale del Sonno, un'iniziativa internazionale che richiama l'attenzione su uno degli aspetti fondamentali della salute: il riposo notturno. Dormire bene non significa solo sentirsi meno stanchi al mattino, ma influisce su numerosi aspetti del benessere fisico e mentale. Gli esperti sottolineano infatti che la qualità e la durata del sonno possono avere effetti diretti sulla concentrazione, sull'umore e sul corretto funzionamento dell'organismo. Una delle domande più frequenti riguarda il numero di ore necessarie per dormire bene. Secondo le principali linee guida internazionali, un adulto dovrebbe dormire in media tra le 7 e le 9 ore a notte.