Tentata rapina in gioielleria spunta l’ombra di un uomo in più

Sabato sera, alla Gioielleria Obrelli, si è verificato un tentativo di rapina che ha coinvolto almeno quattro uomini. Tuttavia, emergono elementi che suggeriscono la presenza di una persona in più, sollevando dubbi sulla composizione effettiva del gruppo. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare tutti i soggetti coinvolti.

Potrebbe non essere stata composta solo da quattro uomini la banda che sabato sera ha tentato il colpo alla Gioielleria Obrelli. È questa la nuova pista su cui stanno lavorando i carabinieri di Trento, impegnati in un’indagine serrata dopo il violento episodio che ha scosso Lavis e l’intera. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

