Tentata rapina alla gioielleria Gioia di Mercogliano | svolta processuale per gli imputati

Questa mattina si è tenuta una prima udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare di Avellino per la tentata rapina alla gioielleria

Richieste di patteggiamento, rito abbreviato e tutti i dettagli delle indagini sulla tentata rapina sventata dalla pronta reazione delle forze dell’ordine Tre richieste di patteggiamento sono state avanzate davanti al giudice dell'udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Avellino, in merito alla tentata rapina consumatasi presso la gioielleria "Gioia" di Mercogliano. Di queste, due sono state concordate con il pubblico ministero, il quale ha proposto una pena di due anni di reclusione, sospesa, per le due donne coinvolte. Le stesse, infatti, avevano simulato l'intenzione di acquistare gioielli per farsi aprire la porta dell'esercizio commerciale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

