Tentata rapina alla gioielleria Gioia di Mercogliano | svolta processuale per gli imputati

Questa mattina si è tenuta una prima udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare di Avellino per la tentata rapina alla gioielleria

Richieste di patteggiamento, rito abbreviato e tutti i dettagli delle indagini sulla tentata rapina sventata dalla pronta reazione delle forze dell’ordine Tre richieste di patteggiamento sono state avanzate davanti al giudice dell'udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Avellino, in merito alla tentata rapina consumatasi presso la gioielleria "Gioia" di Mercogliano. Di queste, due sono state concordate con il pubblico ministero, il quale ha proposto una pena di due anni di reclusione, sospesa, per le due donne coinvolte. Le stesse, infatti, avevano simulato l'intenzione di acquistare gioielli per farsi aprire la porta dell'esercizio commerciale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Gioia Gioielleria

Sabato sera, alla Gioielleria Obrelli, si è verificato un tentativo di rapina che ha coinvolto almeno quattro uomini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

26 SETTEMBRE 2025 - MOLFETTA, ASSALTO ARMATO IN GIOIELLERIA AL MONGOLFIERA: PRESO RAPINATORE

Ultime notizie su Gioia Gioielleria

Argomenti discussi: ? Rapinatori armati assaltano la gioielleria del centro commerciale - BresciaToday; Settimo assalto all'orafo Robertino Zancan: Ho sparato e i ladri sono scappati. Io senza tregua, questo non è vivere; Salerno, la banda del buco: colpo a metà in una gioielleria, provvidenziale l'allarme; Tentata rapina in gioielleria a Prizren, continuano le indagini, tre arrestati sono in custodia cautelare.

Tentata rapina alla gioielleria Gioie: due patteggiano, sei verso l'abbreviatoIl 20 febbraio è prevista la sentenza per i quattro imputati che tentarono il colpo alla gioielleria ... msn.com

A processo i due basisti del colpo fallito alla gioielleria Gioia di MercoglianoGiudizio immediato per i sei responsabili della tentata rapina alla gioielleria Gioia di Mercogliano. Per Francesco Carlo Liotti e Stefano Giella, i due irpini raggiunti dalle ordinanze di misura ... ilmattino.it

È stato arrestato con l'accusa di tentata rapina il pakistano 41enne che ha aggredito un anziano perchè aveva negato di consegnare denaro. La scena è stata immortalata da una telecamera di videosorveglianza. https://www.trnews.it/2026/01/29/lecce-rifiuta-d facebook

#Rimini | Tentata rapina alle Befane, arrestate due persone dopo l’aggressione a un vigilante. Il furto in un negozio del centro commerciale degenera in colluttazione: un addetto alla sicurezza ferito. x.com