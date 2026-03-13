Il centravanti messicano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quattro mesi e mezzo di assenza e si prepara a tornare tra i convocati del Milan. La sua ripresa è stata confermata questa settimana, segnando un passo importante per il club. Nei prossimi giorni si attenderà la sua disponibilità ufficiale per le partite.

Piano a battere su quella schiena, ragazzi: Santi si è appena congedato dall'infermeria e sarebbe consigliabile evitare di frequentarla ancora in questa stagione. Comunque, per quanto vigorose, sono state pacche d'affetto: i compagni si sono disposti col "pasillo de honor" - molta goliardia e poco honor - e quando Gimenez è passato in mezzo hanno celebrato il suo rientro in gruppo. Un'attesa lunga una vita: il messicano era uscito di scena il 28 ottobre a Bergamo con una caviglia che lo tormentava già da settimane e poi lo ha costretto ad alloggiare un paio d'ore in sala operatoria: impraticabile pensare di gestire il dolore con terapia conservativa avendo tutta la stagione davanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gimenez è tornato, e deve assolutamente riprendersi il Milan per due motivi

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