Santiago Gimenez è tornato a disposizione del Milan dopo un lungo periodo di recupero a causa di un intervento alla caviglia. L’attaccante ha partecipato ad allenamenti e ha già segnato un gol in una sessione di allenamento, confermando la sua condizione fisica. Gimenez ha comunicato di essere pronto a scendere in campo, e sui social ha scritto: “Ci vediamo in campo”.

Allegri continua a sorridere dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: oggi Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi a Milanello con il gruppo e potrebbe già a essere a disposizione del Milan per la sfida contro la Lazio in programma domenica sera. Un'aggiunta importantissima per l'attacco rossonero che ritrova un giocatore molto preziosi (qui la nostra analisi in merito). "Felice di tornare con la squadra! Ci vediamo presto in campo". Anche il profilo del Milan ha pubblicato il video del ritorno a Milanello dell'attaccante messicano. LEGGI ANCHE: Milan, sai già cosa fare sul mercato. Basta seguire gli esempi di Rabiot e Modric>>> Subito gol per la prima punta negli esercizi di tiro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Gimenez è tornato: "Ci vediamo in campo". E già ritrova il gol | Video

