GIGABYTE ha annunciato oggi il lancio delle nuove schede madri della serie Z890 PLUS. La società, nota per la produzione di hardware ad alte prestazioni, ha reso disponibili i modelli che integrano le ultime tecnologie. La presentazione si rivolge a utenti e professionisti interessati a soluzioni di alta qualità per i loro sistemi. Le schede sono state illustrate al pubblico durante un evento dedicato.

GIGABYTE Technology, leader mondiale nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware ad alte prestazioni, ha presentato oggi le sue attesissime schede madri della serie Z890 PLUS. Progettata per sfruttare al massimo il potenziale dei sistemi mainstream, la serie Z890 PLUS è basata su due innovazioni esclusive: la modalità Ultra Turbo e la potente tecnologia di memoria D5 Duo X a 2 DIMM, appositamente progettata per i più recenti processori Intel Core Ultra 270K Plus e 250K Plus. Sblocca il potenziale nascosto: modalità Ultra Turbo La serie GIGABYTE Z890 PLUS va oltre le semplici specifiche integrando ottimizzazioni di sistema approfondite e accessibili a tutti gli utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GIGABYTE presenta le schede madri della serie Z890 PLUS

Gigabyte Z890: DDR5-10266 e 40% in più di potenzaGIGABYTE ha lanciato la serie Z890 PLUS, progettata specificamente per i nuovi processori Intel Core Ultra 270K Plus e 250K Plus.

