Gigabyte Z890 | DDR5-10266 e 40% in più di potenza

GIGABYTE ha presentato la serie Z890 PLUS, compatibile con i più recenti processori Intel Core Ultra 270K Plus e 250K Plus. La nuova linea di schede madre supporta memoria DDR5-10266 e promette un aumento del 40% nella potenza rispetto ai modelli precedenti. La produzione si rivolge a utenti e professionisti che cercano prestazioni elevate e supporto alle tecnologie più recenti.

GIGABYTE ha lanciato la serie Z890 PLUS, progettata specificamente per i nuovi processori Intel Core Ultra 270K Plus e 250K Plus. Il lancio è avvenuto il 12 marzo 2026, introducendo tecnologie esclusive come D5 Duo X e Ultra Turbo Mode per massimizzare le prestazioni. La nuova piattaforma risolve il conflitto storico tra capacità di memoria e frequenza operativa, raggiungendo velocità fino a DDR5-10266 con soli due slot fisici grazie al supporto CQDIMM. L'azienda dichiara un aumento potenziale del 40% delle prestazioni attraverso modalità di sovraccarico accessibili anche agli utenti meno esperti. L'evoluzione dell'architettura della memoria. Il settore dei componenti per PC si trova da tempo davanti a un dilemma tecnico che limita le prestazioni reali dei sistemi attuali.