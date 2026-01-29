Il cammino della Juve | Gala o Bruges e poi le inglesi Le schede delle avversarie

La Juventus si prepara alla prossima sfida in Europa. Dopo aver concluso il girone con 13 punti e un pareggio a Monaco, i bianconeri attendono di scoprire chi saranno le prossime avversarie. Potrebbero incontrare Bruges o Galatasaray, due squadre che si contendono il passaggio del turno. La squadra di Spalletti ha chiuso il suo cammino con un risultato senza gol contro i tedeschi, lasciando il posto alle potenziali sfide contro le squadre inglesi o belghe. Ora si aspetta la qualificazione, con la speranza di evitare le

Si chiude con 13 punti (qui la classifica) il percorso della Juventus di Spalletti nella prima fase di Champions League. Lo 0-0 di Monaco sancisce la fine di una prima parte di stagione caratterizzata da un inizio difficile e una buona seconda parte di girone. Fondamentali, per la qualificazione, sono state le tre vittorie consecutive contro Bodø Glimt, Pafos e Benfica, che hanno rilanciato i bianconeri in classifica. Il cammino europeo ripartirà ora dai sedicesimi di finale, dove la Juventus affronterà una tra Bruges e Galatasaray. In caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale la sfida sarà contro una tra Liverpool e Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Champions League si avvicina alla fase decisiva, e l’Inter si prepara ad affrontare un percorso complesso tra sfide francesi e rivincite.

Il mercato del Bournemouth si fa sempre più interessante: oltre a Muharemovic, i club inglesi mostrano interesse anche per Tiago Gabriel, creando una competizione con la Juventus.

