Giappone primavera da favola Arte cultura e sapori unici durante la fioritura dei ciliegi

In Giappiche si sta vivendo la primavera con i tradizionali fiori di ciliegio, i sakura, che colorano paesaggi e città. Durante questa stagione, si svolgono numerose manifestazioni dedicate alla fioritura, attirando turisti e locali. Le strade si riempiono di persone che ammirano i petali in fiore, mentre musei, performance artistiche e degustazioni di specialità locali celebrano la cultura giapponese.

di Egidio Scala La primavera in Giappone ha un simbolo universale: il sakura, il fiore di ciliegio. Secondo le ultime previsioni sulla fioritura, a Tokyo i ciliegi dovrebbero sbocciare intorno al 19 marzo e raggiungere la piena fioritura verso il 28 marzo, leggermente in anticipo rispetto alla media. In pochi giorni la città si trasformerà in un mare di petali rosa, offrendo uno spettacolo suggestivo e irripetibile. Per i viaggiatori italiani, è un'occasione preziosa per scoprire un'altra espressione della primavera: diversa per sensibilità e atmosfera, ma profondamente radicata nella cultura locale. Tra i luoghi più iconici per ammirare i ciliegi in fiore c'è il Parco di Ueno, con circa mille alberi che creano un'atmosfera festosa e conviviale.