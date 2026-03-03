Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Laghetto dell’EUR a Roma, oggi, 3 marzo 2026, si nota la prima fioritura dei ciliegi giapponesi con le prime gemme che spuntano timidamente tra i rami. La scena si presenta come un segnale precoce di questa stagione stagionale, con i fiori ancora nascosti e le piante che mostrano i primi segni di vita. La fioritura si manifesta in modo ancora discreto, ma evidente.

La fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventato uno spettacolo imperdibile anche per i romani. Ecco quando ci sarà la massima fioritura al laghetto dell’Eur Oggi, 3 marzo 2026, le prime gemme dei ciliegi giapponesi fanno timidamente capolino al Laghetto dell’EUR, a Roma.?? I ciliegi dell’EUR, donati dalla città di Tokyo nel 1959 come simbolo di amicizia tra Italia e Giappone, sono principalmente della varietà Somei-Yoshino, che produce fiori di colore rosa pallido, quasi bianco. La loro fioritura inizia generalmente a metà marzo e raggiunge il picco tra la fine di marzo e i primi di aprile. L’hanami – ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma – incanta e affascina centinaia di persone ogni anno. 🔗 Leggi su Funweek.it

