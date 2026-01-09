Gianluca Galassi sottoposto a intervento per tumore al testicolo | Prevenzione fondamentale

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza informa che Gianluca Galassi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al testicolo. La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per affrontare tempestivamente eventuali problemi di salute. Auguriamo a Galassi una pronta guarigione e ricordiamo l’importanza di controlli regolari per la tutela della propria salute.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che l'atleta Gianluca Galassi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al testicolo.L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita presso l'Ieo di Milano dal dottor Gennaro Musi.

