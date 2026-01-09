Gianluca Galassi operato per un tumore al testicolo

Gianluca Galassi, noto pallavolista azzurro e campione del Mondo con la nazionale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un tumore al testicolo. La notizia è stata comunicata per aggiornare i fan e il pubblico sulle sue condizioni di salute. La sua famiglia e il team medico stanno seguendo con attenzione il percorso di recupero, auspicando una pronta ripresa.

Il pallavolista azzurro Gianluca Galassi, campione del Mondo con la nazionale, è stato operato per un tumore al testicolo. A darne notizia è stato il Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, club in cui gioca e che milita in Superlega. L'intervento, eseguito allo IEO di Milano dal dottor Gennaro Musi, è perfettamente riuscito. Oltre alla società, a parlare è stato anche il centrale 28enne che ha ringraziato i compagni di squadra, lo staff e la dirigenza per la "grande riservatezza che hanno avuto in questo mese". "Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico.

