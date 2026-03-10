Giancarlo Devasini è l' italiano più ricco al mondo secondo Forbes ha 14 volte il patrimonio di Trump

Giancarlo Devasini, secondo la classifica di Forbes, è l'italiano con il patrimonio più elevato, superando di quattordici volte quello di Donald Trump. Forbes ha confermato che l’uomo più ricco al mondo è Elon Musk, ma tra gli italiani, Devasini occupa la posizione più alta. La lista comprende diverse personalità con patrimoni significativi, collocandoli in ordine di ricchezza.

La rivista Forbes ha pubblicato la sua annuale classifica degli uomini più ricchi del mondo, confermando che Elon Musk rimane in testa con più di 839 miliardi di dollari, cifra più che raddoppiata rispetto a un anno fa e imparagonabile a quella degli altri miliardari nella lista. L’italiano più ricco in assoluto è Giancarlo Devasini, tra i fondatori della stablecoin Tether. Elon Musk è il più ricco del mondo, la classifica Il patrimonio di Elon Musk, che deriva soprattutto dall’enorme valore assegnato alle azioni di Tesla e a SpaceX, la sua azienda di razzi spaziali, sfiora gli 840 miliardi di dollari. Un anno fa era 342 miliardi. Al secondo e al terzo posto della classifica di Forbes ci sono i due fondatori di Google, Larry Page con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Giancarlo Devasini: l'incendio in azienda, la carriera come chirurgo. Come è nata Tether che lo ha reso miliardarioLa sua parabola inizia con un bisturi in mano e oggi lo vede come uno degli uomini più discussi del mondo delle criptovalute. Giancarlo Devasini, torinese, classe 1964, è la mente finanziaria dietro ... ilgiornale.it

Giancarlo Devasini, chi è l'italiano che potrebbe diventare il quinto uomo più ricco al mondo: Tether, la società e il patrimonioPuò davvero un imprenditore torinese scalare la classifica dei più ricchi al mondo, superando giganti come Warren Buffett? È il caso di Giancarlo Devasini, fondatore e presidente di Tether, la società ... leggo.it

con il numero di febbraio, attualmente in edicola, con la copertina dedicata a Giancarlo Devasini e Paolo A., i soci fondatori di Tether.