Andrea Pignataro chi è l’uomo più ricco d’Italia che ha superato Giovanni Ferrero

Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, ha raggiunto il primo posto tra i più ricchi d’Italia grazie al valore della sua azienda di software e dati finanziari. La sua ricchezza di 42,8 miliardi di dollari deriva dal successo nel settore tecnologico e dalla crescita costante della società. Nonostante le poche apparizioni pubbliche e le foto rare, la sua posizione in classifica attira molta attenzione. La sua storia si arricchisce di un nuovo capitolo con questa conquista.

Stando alla graduatoria, che viene aggiornata costantemente, il patrimonio di Pignataro sarebbe superiore di mezzo miliardo rispetto a quello di Giovanni Ferrero, presidente del celebre colosso dolciario, rimasto in vetta a quella classifica ininterrottamente per quattro anni. L’ultimo a scavalcarlo, seppur per un breve periodo, era stato Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. Imprenditori conosciuti, soprattutto volti noti, cosa che non si può dire di Pignataro, «uno dei più riservati tra i miliardari italiani», sottolinea Forbes. Tra le cose certe, c’è il suo lavoro: è a capo di Ion Group, da lui fondata nel 1999, una società di software e dati finanziari leader nel mercato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

