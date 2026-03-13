Giacomo Arrighetti morto a 17 anni frontale in scooter con un’auto mentre tornava da scuola

Un incidente stradale si è verificato a Montevarchi, coinvolgendo uno scooter e un’auto poco dopo mezzogiorno. La vittima è un ragazzo di 17 anni, residente a Cavriglia, che stava tornando da scuola. La collisione frontale ha provocato la morte del giovane, studente dell’istituto alberghiero Giorgio Vasari di Figline. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Montevarchi ieri poco dopo mezzogiorno. La vittima è il diciassettenne Giacomo Arrighetti, residente a Cavriglia e studente dell’ istituto alberghiero Giorgio Vasari di Figline. Il giovane, che stava rientrando a casa in sella al suo scooter, si è scontrato violentemente con un’ Audi guidata da un ventottenne che percorreva la direzione opposta lungo via Chiantigiana. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato. L’impatto, avvenuto a pochi metri dalla rotatoria del cimitero comunale, è stato talmente violento da distruggere la parte anteriore dell’auto e frantumarne il parabrezza, con conseguenze drammatiche per il giovane centauro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

