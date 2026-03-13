Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente avvenuto ieri poco dopo le 12 lungo via Chiantigiana a Montevarchi. Stava tornando da scuola con il suo scooter quando si è verificato lo scontro. La vittima risiede nel comune di Cavriglia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per lui. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Montevarchi (Arezzo), 13 marzo 2026 – Una vita spezzata a soli 17 anni. Sarebbe un sorpasso la causa principale del tragico incidente avvenuto ieri poco dopo le 12 lungo via Chiantigiana a Montevarchi e nel quale ha perso la vita col suo scooter Giacomo Arrighetti, residente nel comune di Cavriglia. Il giovane, studente dell’Istituto “Giorgio Vasari” di Figline, indirizzo alberghiero, stava percorrendo la strada di ritorno verso casa dalla mattinata di scuola quando, per cause al vaglio delle autorità competenti, si è scontrato frontalmente con un’Audi guidata da un 28enne che sopraggiungeva nella direzione opposta. Un impatto fortissimo, tale da frantumare il parabrezza e la parte anteriore dell’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo morto a 17 anni in scooter. Tornava da scuola, l’incidente sulla Chiantigiana. “Siamo senza parole”

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