Il sindaco sta preparando le valigie, ma prima di partire si dedica alle nomine di fine mandato, suscitando critiche. Un esponente dell’opposizione ha accusato le recenti nomine di essere un tentativo di consolidare il potere prima di lasciare la carica. La discussione si concentra sui cambiamenti effettuati e sul loro impatto, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze.

Qui si dice: quando uno è con la valigia in mano, dovrebbe pensare a uscire dalla porta, non a spostare i mobili di casa. E invece, secondo il consigliere comunale e candidato sindaco Michele Menchetti, il sindaco Alessandro Ghinelli starebbe facendo proprio questo. Negli ultimi giorni – racconta Menchetti – dal Comune di Arezzo starebbe uscendo un vero e proprio fiume di bandi, nomine e incarichi, proprio mentre la legislatura è agli sgoccioli e la città si prepara ad andare al voto. “Pare quasi una corsa contro il tempo – dice Menchetti – come se prima di lasciare Palazzo Cavallo qualcuno volesse mettere a posto tutte le caselle”. Nel mirino ci sono soprattutto le nomine nelle società partecipate e nelle fondazioni cittadine, oltre ai nuovi incarichi dirigenziali negli uffici comunali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ghinelli fa le valigie… ma prima sistema le poltrone: Menchetti attacca le nomine di fine mandato

