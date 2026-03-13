Nomine di fine mandato lo schiaffo di Ghinelli alla Città di Arezzo

Il consigliere comunale e candidato a sindaco Michele Menchetti ha commentato le recenti nomine di fine mandato a Arezzo, definendole uno schiaffo alla città. La sua dichiarazione è stata rilasciata il 13 marzo 2026, in risposta alle scelte fatte dal sindaco uscente. Menchetti ha espresso il suo parere sulla questione, senza aggiungere ulteriori dettagli o analisi.

Arezzo, 13 marzo 2026 – La nota del consigliere comunale e candidato a sindaco Michele Menchetti. Stiamo assistendo in questi giorni – così come da me già riferito agli aretini – alla pubblicazione di un florilegio di incarichi dirigenziali, nomine di direttori, responsabili di uffici da parte di un Sindaco ormai con i piedi sull'uscio di Palazzo Cavallo, prima che il portone di piazza della Libertà gli si chiuda alle spalle. Il vituperato, quanto istituzionalmente inopportuno dal punto di vista politico, concorso da Comandante della Polizia Municipale di Arezzo ne è la riprova.