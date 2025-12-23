Daniele Silvetti e l' ipotesi di un secondo mandato | Le motivazioni al momento le ho ma valuterò alla fine di questi 5 anni

Daniele Silvetti ha dichiarato di avere motivazioni per un possibile secondo mandato come sindaco di Ancona, ma ha precisato che valuterà la situazione al termine del suo attuale incarico, nel 2028. La decisione finale dipenderà dai risultati ottenuti nei prossimi cinque anni, lasciando aperta la possibilità di una ricandidatura senza ancora una conferma ufficiale.

