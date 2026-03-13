Georgina Rodriguez vestita di velluto alla sfilata di Valentino | il look da 8000 euro
Georgina Rodriguez ha partecipato alla sfilata di Valentino a Roma, indossando un completo in velluto total black. L’evento si è svolto a Palazzo Barberini, con la presentazione della collezione
Look total black per Georgina Rodriguez, volata a Roma per la sfilata "Interferenze" di Valentino, presentata da Alessandro Michele a Palazzo Barberini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Georgina Rodriguez, il regalo extra lusso di Ronaldo: orologio in oro e diamanti da 50 mila euroNon bastavano le borse firmate, le auto di lusso e le proprietà immobiliari acquistate in giro per il mondo, per il compleanno di Georgina Rodriguez...
Leggi anche: Georgina Rodriguez festeggia il compleanno con l’orologio in oro e diamanti da 50 mila euro
Georgina Rodriguez at Red Sea Film Festival 2024
Una raccolta di contenuti su Georgina Rodriguez
Festival di Venezia, Georgina Rodriguez mostra il prezioso anello di fidanzamento di Ronaldo: ecco quanto valeVestita con un raffinato abito in pizzo nero, Georgina ha posato con le mani in evidenza, affiancata da altri tre anelli luminosi, una collana choker tempestata di diamanti e orecchini punto luce. corrieredellosport.it
La trasformazione di Georgina Rodriguez: niente spacchi e scollature, va alla sfilata col cappottoL'attesissima sfilata di Valentino alla Paris Fashion Week, ha portato nella città francese ospiti provenienti da ogni parte del mondo, invitati da Alessandro Michele per assistere allo show. C'erano ... fanpage.it