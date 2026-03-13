Lunedì 9 marzo, alle 10.30, nel capannone della ditta Sva a Genova Bolzaneto, un operaio di nome Paolo Gaggero è stato ucciso quando una pressa ribaltata durante i lavori di movimentazione lo ha schiacciato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma l’operaio non è riuscito a salvarsi. Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati.

Un dramma si è consumato lunedì 9 marzo alle ore 10.30 nel capannone della ditta Sva a Genova Bolzaneto, dove l’operaio Paolo Gaggero ha perso la vita schiacciato da una pressa ribaltatasi durante i lavori di movimentazione. La Procura di Genova ha già iscritto nel registro gli indagati: il titolare dell’azienda Sva e quello della ditta FR di Mignanego, coinvolti nell’operazione che ha portato al decesso del 61enne. L’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita oggi, venerdì 13 marzo, mentre le indagini sono coordinate dalla pm Gabriella Dotto con il supporto degli specialisti del Psal. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è l’omicidio colposo, un atto dovuto per permettere ai due imprenditori di partecipare agli accertamenti tramite propri consulenti tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: operaio ucciso da pressa ribaltata, due indagati

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