Oggi a Ventimiglia si è svolto un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti, un eurodeputato e il vicepresidente della Région Sud. La riqualificazione della stazione è stata al centro della discussione, mentre si è parlato della possibile implementazione di un treno veloce che colleghi Barcellona a Milano, con particolare attenzione al ruolo di Genova come nodo cruciale.

La stazione di Ventimiglia, recentemente riqualificata, è stata oggi il palcoscenico di un incontro strategico tra l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, l’eurodeputato Mathieu Grosch e il vicepresidente della Région Sud Jean-Pierre Serrus. L’incontro ha avuto come obiettivo principale definire le prospettive per un collegamento ferroviario veloce che colleghi Barcellona a Milano con passaggio obbligato da Genova. Si tratta di una visione a lungo termine che mira a trasformare la Liguria in un nodo cruciale delle reti europee, superando le semplificazioni catastrofiste sulla mobilità locale. Il tavolo istituzionale si è focalizzato sull’asse mediterraneo che parte dalla Spagna, attraversa la Francia fino all’Italia, posizionandolo come progetto prioritario a livello europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova nodo chiave: il treno veloce da Barcellona a Milano

Articoli correlati

Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da MonacoIn Germania sono presenti anche importanti realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena, per promuovere le vacanze 2026.

Guasto a un treno in stazione Centrale a Milano: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e VeneziaUn problema tecnico a un treno in prossimità della stazione Centrale a Milano ha causato forti ritardi sulle linee per Genova, Bologna e Venezia.

Una raccolta di contenuti su Genova nodo

Il nodo del premio di maggioranza, mani libere sugli organi di garanziaCon l’attuale testo chi vince le elezioni avrebbe la strada spianata sulle nomine a Csm e Consulta, ma l’ipotesi potrebbe servire a trattare con l’opposizione ... ilsecoloxix.it

Il ritardo delle grandi opere, Genova in coda al nord ItaliaGenova – A indossare la maglia nera per i ritardi da cantiere e per gli iter procedurali delle opere infrastrutturali nel Nord Italia è Milano, seguita da Genova. Sono le uniche due città e province d ... ilsecoloxix.it