Ammazzò di botte il fratello in casa | condannato a 15 anni

Questa mattina a Pavia, il giudice ha condannato Massimo Sgroi a 15 anni di carcere per aver ucciso il fratello Giuseppe, 54 anni, in un appartamento di Cilavegna tra il 27 e il 28 agosto. L’uomo ha confessato di averlo colpito durante una lite, ma la procura aveva chiesto una condanna per omicidio preterintenzionale. La sentenza arriva dopo un’istruttoria rapida e precisa, mentre ancora si cercano le ragioni di quella violenta escalation.

È stato condannato a 15 anni di carcere, per omicidio preterintenzionale, Massimo Sgroi, accusato di avere ucciso il fratello Giuseppe, che aveva 54 anni, a Cilavegna (Pavia) tra il 27 e il 28 agosto 2024 nell'appartamento in cui vivevano. La Corte d'Assise di Pavia non ha accolto la.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Massimo Sgroi Cilavegna, Giuseppe Sgroi ammazzato di botte in casa: il fratello Massimo condannato a 15 anni La Corte d'Assise di Pavia ha condannato a 15 anni di carcere Massimo Sgroi, il fratello di Giuseppe, accusato di averlo ucciso a coltellate nell’agosto del 2024 a Cilavegna. Uccide il fratello a calci e pugni in casa nel Pavese: Massimo Sgroi condannato a 15 anni Un uomo di 45 anni, Massimo Sgroi, ha ucciso il fratello a calci e pugni nella loro casa nel Pavese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Massimo Sgroi Argomenti discussi: Cilavegna, Giuseppe Sgroi ammazzato di botte in casa: il fratello Massimo condannato a 15 anni; Ammazzò di botte il fratello in casa: condannato a 15 anni; CHI UCCISE DI BOTTE COSIMO COSTA a Corigliano-Rossano? I giudici archiviano la posizione di Misciagna, per Lagano è atteso un nuovo processo; Alba, marito a processo: Se parli ti ammazzo. E lui continua a prendere cani da massacrare di botte e purtroppo non muore #butera cosa fate oltre a stare a guardare - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.