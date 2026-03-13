Genoa De Rossi | Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi Norton-Cuffy sta bene Credo che si possa considerare arruolabile Baldanzi…

Alla vigilia della partita contro il Verona, l'allenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa, affermando di avere ancora alcuni dubbi sulla formazione da schierare, stimando tra tre e quattro le incognite. Ha confermato che Norton-Cuffy sta bene e può essere considerato disponibile, mentre ha menzionato Baldanzi senza entrare nei dettagli. La sfida si gioca al Bentegodi e rappresenta una tappa importante nella corsa salvezza.

