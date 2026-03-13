Alla vigilia della partita contro il Verona, l'allenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa, affermando di avere ancora alcuni dubbi sulla formazione da schierare, stimando tra tre e quattro le incognite. Ha confermato che Norton-Cuffy sta bene e può essere considerato disponibile, mentre ha menzionato Baldanzi senza entrare nei dettagli. La sfida si gioca al Bentegodi e rappresenta una tappa importante nella corsa salvezza.

Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri. Calciomercato Lazio: il futuro di Gila resta un rebus. In estate potrebbe verificarsi questo scenario, novità importanti Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime Calciomercato Inter, restyling estivo: chi parte e chi arriva. Definito il piano di addii e nuovi acquisti, tutti i dettagli Genoa, De Rossi: «Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi. Norton-Cuffy sta bene. Credo che si possa considerare arruolabile. Baldanzi.» Maignan: «Allegri un top! Devi avere una mentalità cattiva per fare il portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa, De Rossi: «Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi. Norton-Cuffy sta bene. Credo che si possa considerare arruolabile. Baldanzi…»

Articoli correlati

Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Roma: «Saremo pronti a tutto, non so se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati. Ecco come sta Baldanzi»Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Leggi anche: Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Torino: «È una fortuna avere Ellertsson, Baldanzi talento sottovalutato. Ecco come sta Norton-Cuffy»

Tutti gli aggiornamenti su Genoa De Rossi Formazione Mi porto...

Temi più discussi: Genoa, i convocati di De Rossi per la Roma: la decisione su Norton-Cuffy; Genoa, De Rossi: Norton-Cuffy e Otoa stanno meglio ma non so se saranno convocati. Su Baldanzi...; Formazioni ufficiali Genoa-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Hermoso, Baldanzi, Norton-Cuffy e Zaragoza; Genoa-Roma: nella bolgia del Ferraris il palcoscenico è tutti per gli allenatori ex.

Formazioni ufficiali Genoa-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Hermoso, Baldanzi, Norton-Cuffy e ZaragozaLa Roma vuole tornare alla vittoria dopo averla mancata domenica scorsa contro la Juventus, ma anche il Genoa ha bisogno di punti: le scelte di formazione degli ex Daniele De Rossi e Gian Piero Gasper ... goal.com

Tuttosport – Verona-Genoa, probabili formazioni: Baldanzi resta in dubbioVerona-Genoa, probabili formazioni: Baldanzi in dubbio. Non ci sarà Masini per squalifica: la vittoria in trasferta manca dall'8 dicembre ... pianetagenoa1893.net

Retroscena importante di mercato Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter aveva bloccato l’acquisto di Norton-Cuffy a gennaio In inverno non se ne fece nulla. L’Inter deve tornare su di lui #Norton - facebook.com facebook

#Thuram-Juventus, piovono smentite: i bianconeri hanno altre idee. #NortonCuffy può tornare d'attualità x.com