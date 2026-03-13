Genoa De Rossi | Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi Norton-Cuffy sta bene Credo che si possa considerare arruolabile Baldanzi…
Alla vigilia della partita contro il Verona, l'allenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa, affermando di avere ancora alcuni dubbi sulla formazione da schierare, stimando tra tre e quattro le incognite. Ha confermato che Norton-Cuffy sta bene e può essere considerato disponibile, mentre ha menzionato Baldanzi senza entrare nei dettagli. La sfida si gioca al Bentegodi e rappresenta una tappa importante nella corsa salvezza.
Genoa, De Rossi: «Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi. Norton-Cuffy sta bene. Credo che si possa considerare arruolabile. Baldanzi.»
Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Roma: «Saremo pronti a tutto, non so se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati. Ecco come sta Baldanzi»
Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Torino: «È una fortuna avere Ellertsson, Baldanzi talento sottovalutato. Ecco come sta Norton-Cuffy»
Formazioni ufficiali Genoa-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Hermoso, Baldanzi, Norton-Cuffy e ZaragozaLa Roma vuole tornare alla vittoria dopo averla mancata domenica scorsa contro la Juventus, ma anche il Genoa ha bisogno di punti: le scelte di formazione degli ex Daniele De Rossi e Gian Piero Gasper ... goal.com
Tuttosport – Verona-Genoa, probabili formazioni: Baldanzi resta in dubbioVerona-Genoa, probabili formazioni: Baldanzi in dubbio. Non ci sarà Masini per squalifica: la vittoria in trasferta manca dall'8 dicembre ... pianetagenoa1893.net
