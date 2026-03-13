Gen Z e famiglia | i giovani sono davvero più conservatori?

Dalle videointerviste condotte tra i giovani di Bergamo, emerge un’immagine di genitorialità più condivisa rispetto al passato. I ragazzi parlano di rapporti familiari più partecipati e di un ruolo dei genitori più presente nella loro vita quotidiana. La discussione si concentra su come le relazioni familiari siano cambiate e su quali aspetti siano considerati più importanti oggi rispetto a prima.

Articolo. Dalle videointerviste ai giovani bergamaschi emerge un’idea di genitorialità più condivisa di quanto dicano alcune ricerche internazionali I giovani sono più conservatori dei boomer? Lo dicono i dati di una recentissima ricerca internazionale di cui si è molto parlato. Il 21% dei maschi Gen Z (nati tra il 1997 e il 2012) ritiene che la propria mascolinità possa diminuire se si occupano dei figli o mostrano loro affetto. Secondo i ricercatori è il sintomo di come tra gli uomini più giovani sembra crescere l’ansia di non poter dare più per scontato un certo tipo di ruolo nella società e in famiglia. Un problema che non sembrano farsi i giovani bergamaschi delle nostre interviste, che hanno perlopiù interiorizzato come sia compito di entrambi i genitori occuparsi dei figli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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