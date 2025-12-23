Juventus Next Gen, ecco i giovani che sono stati aggregati oggi in Prima squadra verso la sfida contro il Pisa. Chi sono. Mentre il conto alla rovescia per l’ultima sfida dell’anno solare scorre inesorabile, la Juventus serra i ranghi alla Continassa. A soli quattro giorni dalla delicata trasferta contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi, Luciano Spalletti deve fare i conti con un’infermeria che richiede soluzioni creative e, soprattutto, interne. Per sopperire alle assenze momentanee di alcuni big, il tecnico di Certaldo ha attinto a piene mani dal serbatoio della Juventus Next Gen, confermando la sinergia totale tra la prima e la seconda squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, quali giovani sono stati aggregati oggi in Prima squadra verso il match contro il Pisa. Chi sono – GALLERY

