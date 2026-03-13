Gli Hornets di Charlotte stanno sorprendendo nel 2026, con un record di 23 vittorie e 11 sconfitte nel nuovo anno. La squadra ha ottenuto una vittoria importante contro Boston e si presenta come una delle rivelazioni della stagione. Le performance recenti hanno attirato l’attenzione, facendo parlare di loro come di una franchigia che ha lasciato alle spalle momenti difficili.

Stavolta fanno sul serio. Stavolta pare davvero quella buona. I Charlotte Hornets sono la rivelazione Nba del 2026, forti del 23-11 di record nel nuovo anno, incluso un successo “pesante” a Boston. Una franchigia che pareva maledetta, tra le più futili per risultati e attenzioni, degli sport americani, parliamo di pallacanestro, ma pure di football, baseball e hockey, sta rialzando la testa. Charlotte è la squadra più calda del momento, 12-5 di record da febbraio a oggi dopo la partenza falsa, 9-20, da “soliti Hornets” d’inizio stagione. 34-33 tutto sommato, decimi a Est, al momento da play-in. Stavolta, per una volta, non pare un fuoco di paglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Questi sono davvero gli Hornets? Divertenti e futuristi, non sono più una franchigia "maledetta"

Articoli correlati

I jeans modellanti più comodi e cool sono questi. Sono i più amati da indossare e ora anche a un prezzo miniSi può affermare con certezza che i jeans sono il capo d’abbigliamento preferito.

Lazio, Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari: «Sono nervoso, non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.

Approfondimenti e contenuti su Questi sono davvero gli Hornets...

Discussioni sull' argomento NBA, gli Hornets ora volano davvero: la vittoria a Boston vale un doppio record storico; DNPCD: Ma questi Hornets? E il ritorno di Giannis; La difesa è fondamentale dato che i Celtics, che sfociano in serie, ospitano i roventi Hornets; LaMelo Ball one of one: dentro la mente della stella degli Hornets.

NBA, gli Hornets ora volano davvero: la vittoria a Boston vale un doppio record storicoOrmai non sono più una sorpresa e a Boston gli Hornets confermano il loro momento magico ottenendo una netta vittoria 118-89, la 6^ consecutiva, facendo segnare due primati storici. Uno li avvicina ai ... sport.sky.it

Nella sua stagione da rookie, Kon Knueppel potrebbe superare quota 250 triple, circa un centinaio in più rispetto a quelle segnate da Steph Curry nel suo primo anno in NBA Ed è proprio alla guardia degli Hornets — che molti considerano l’erede della legg - facebook.com facebook

I Miami Heat si impongono sugli Charlotte Hornets nel segno di Tyler Herro @Sportando x.com