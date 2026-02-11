Locazioni turistiche brevi | incontro pubblico sulle nuove regole

Fasano si prepara a un incontro pubblico per discutere delle nuove regole sulle locazioni turistiche brevi. Gli operatori e i proprietari di immobili sono chiamati a fare il punto sulla normativa che sta cambiando, per capire come muoversi in modo più sicuro e conforme. L’appuntamento punta a fare chiarezza su un settore in rapido movimento, che coinvolge molti cittadini e investitori locali.

FASANO - Il settore delle locazioni turistiche brevi è al centro di una profonda evoluzione normativa che richiede chiarezza e consapevolezza da parte degli operatori e dei proprietari di immobili. Per rispondere a questa esigenza di informazione, la Città di Fasano, in collaborazione con la.

