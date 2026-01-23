il napoli finora non ha chiamato insigne fabrizio romano

Lorenzo Insigne, ancora senza contratto, si sta allenando nel tentativo di trovare una nuova squadra prima della fine della stagione. Il Napoli non ha ancora riconfermato il suo interesse o effettuato chiamate ufficiali. La situazione del capitano resta in evoluzione, con il calciatore che valuta le opzioni disponibili per proseguire la propria carriera.

Lorenzo Insigne è ancora svincolato e si sta allenando per cercare di trovare una squadra entro la fine della stagione. Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile ritorno al Napoli per lui, visto che gli azzurri sono alla ricerca del sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray. Insigne e un possibile ritorno a Napoli. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato su YouTube: «Che Insigne abbia grande voglia di tornare a giocare ve lo garantisco; sta lavorando molto duramente. Ha voglia di giocare, non ne fa una questione economica, né col Napoli, né con nessun altro. Ad oggi dal Napoli non sono arrivati riscontri, finora gli azzurri non l’hanno chiamato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

