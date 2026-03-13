Gastaldi di CasAmica ha commentato che la migrazione sanitaria deriva dalle disuguaglianze nel sistema sanitario nazionale. Ha spiegato che l’organizzazione ha accumulato quarant’anni di esperienza nell’accoglienza di malati e accompagnatori, arrivando a circa 150 mila persone assistite nel tempo. La storia dell’associazione si identifica con una cultura dell’accoglienza, frutto di decenni di attività e impegno nel settore.

“La nostra è una storia lunga una vita, che è diventata una cultura dell’accoglienza. In 40 anni abbiamo fatto quattro conti, siamo sui 150 mila persone accolte, tra malati e familiari accompagnatori. Ci riferiamo al fenomeno della migrazione sanitaria, e al loro bisogno di accoglienza. Negli ultimi anni ci siamo assestati sui 6000 ospiti all’anno per oltre 40mila notti di accoglienza. Offriamo non solo un posto letto, ma la cura della persona in un periodo così grave e delicato. Lo facciamo grazie ai 120 volontari, agli operatori e ai consulenti professionali diamo risposta ai bisogni dei nostri ospiti”. Sono le parole di Stefano Gastaldi, direttore di CasAmica, che da metà degli anni Ottanta dà ospitalità a chi deve spostarsi da una città, o addirittura da una regione, all’altra per accedere a cure sanitarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gastaldi (CasAmica): "Migrazione sanitaria nasce da diseguaglianza"

