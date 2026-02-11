Svolta al San Giovanni di Dio finanziato il robot chirurgico che punta a fermare la migrazione sanitaria

La Regione ha approvato un investimento di oltre tre milioni di euro per l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’obiettivo è acquistare un robot chirurgico di ultima generazione, per migliorare i servizi e cercare di trattenere i pazienti che spesso vanno in altre regioni. La decisione arriva dopo anni di criticità e si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento dell’offerta sanitaria nel territorio.

Nuove tecnologie e investimenti per rafforzare l’offerta sanitaria nel territorio agrigentino. La Giunta regionale ha deliberato un finanziamento superiore ai tre milioni di euro destinato all’acquisto di un robot chirurgico di ultima generazione per l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su San Giovanni Di Dio Nuovo robot chirurgico. Interventi meno invasivi al San Giuseppe: "Precisione ed efficacia" Terapia intensiva neonatale al San Giovanni di Dio, Maria Curto Pelle è la nuova direttrice Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Giovanni Di Dio Argomenti discussi: Sanità, il Piemonte investe sugli IRCCS: svolta d’avanguardia per il San Giovanni Bosco; Svolta hi-tech per la Cardiologia di ASL Roma 4: cure d’avanguardia riducono la mobilità sanitaria; Memoria, memorie: a San Giovanni in Fiore una mattinata per la pace; Piazza Veneto, dal 9 febbraio al via i lavori di rigenerazione urbana. Memoria, memorie: a San Giovanni in Fiore una mattinata per la paceAl Liceo scientifico l’incontro con studenti e cittadini. Presente monsignor Francesco Savino, che ha invitato a un patto educativo per la non violenza ... corrieredellacalabria.it A San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della Decima arriva il CarnevaleSAN GIOVANNI IN PERSCIETO, SAN MATTEO DELLA DECIMA - Il Carnevale storico di Persiceto si terrà domenica 8 e 15 febbraio a partire dalle ore 13. In queste date si terranno sia la 152a edizione del Car ... sulpanaro.net PROVINCIA DI FOGGIA ALLE URNE, TUTTE LE SFIDE Comunali 2026, undici comuni al voto in Capitanata: cresce l’attesa a Lucera e San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.