Questa mattina è stato annunciato la nascita di un nuovo Osservatorio dedicato alle discriminazioni multiple. L’obiettivo è aiutare le persone con disabilità di origine straniera a conoscere meglio i loro diritti e a ricevere un supporto concreto. L’idea è di creare uno spazio di ascolto e di intervento, per affrontare le difficoltà che incontrano ogni giorno.

Migliorare la consapevolezza dei loro diritti e sostenere le persone con disabilità di origine straniera provenienti da contesti molto diversi. È nato il primo Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio, promosso dalla Fondazione ISMU-Iniziative e Studio per la multietnicità in collaborazione con LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità e Caritas Ambrosiana. Si origina dall’esperienza del progetto “CiSiamo” per favorire il lavoro in rete degli enti del Terzo settore e contrastare le discriminazioni multiple che subiscono in particolare donne e uomini con disabilità e di origini straniere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multiple

Approfondimenti su Disabilità Migrazione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Disabilità Migrazione

Argomenti discussi: Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multiple; Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio; Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio; Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio.

Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorioA conclusione del progetto Ci siamo (Competenze e Integrazione tra Servizi per Incoraggiare l’Accesso e Migliorare le Opportunità delle persone con disabilità ... superando.it

Camere d’albergo accessibili a disabili e non solo: nasce il progetto di arredamento Camera EasyFas Italia progetta e arreda stanze d’albergo accessibili a persone con disabilità motoria, coniugando praticità e design per gli alberghi e hotel che vogliono essere competitivi sul piano ... disabili.com

TRIS Siracusa. . Disabilità, incontro alla Cisl di Catania sulla riforma che prevede il progetto di vita individuale, strumento chiave per promuovere autodeterminazione, inclusione e piena partecipazione sociale. - facebook.com facebook