Disabilità e migrazione nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multiple

Da ilfattoquotidiano.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stato annunciato la nascita di un nuovo Osservatorio dedicato alle discriminazioni multiple. L’obiettivo è aiutare le persone con disabilità di origine straniera a conoscere meglio i loro diritti e a ricevere un supporto concreto. L’idea è di creare uno spazio di ascolto e di intervento, per affrontare le difficoltà che incontrano ogni giorno.

Migliorare la consapevolezza dei loro diritti e sostenere le persone con disabilità di origine straniera provenienti da contesti molto diversi. È nato il primo Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio, promosso dalla Fondazione ISMU-Iniziative e Studio per la multietnicità in collaborazione con LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità e Caritas Ambrosiana. Si origina dall’esperienza del progetto “CiSiamo” per favorire il lavoro in rete degli enti del Terzo settore e contrastare le discriminazioni multiple che subiscono in particolare donne e uomini con disabilità e di origini straniere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

disabilit224 e migrazione nasce un osservatorio contro le discriminazioni multiple

© Ilfattoquotidiano.it - Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multiple

Approfondimenti su Disabilità Migrazione

Elezioni comunali, nasce un osservatorio dei cittadini per orientarsi tra le candidature

In vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stato creato un osservatorio dei cittadini dedicato a monitorare e valutare le candidature.

Contro le discriminazioni le vibrazioni del KPop

Il KPop Vibing Contest 2026 si svolge a Brescia, organizzato dalle associazioni Prisma Luce Aps e Coreapoli, con il patrocinio del Comune.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Disabilità Migrazione

Argomenti discussi: Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multiple; Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio; Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio; Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio.

disabilità e migrazione nasceNasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorioA conclusione del progetto Ci siamo (Competenze e Integrazione tra Servizi per Incoraggiare l’Accesso e Migliorare le Opportunità delle persone con disabilità ... superando.it

Camere d’albergo accessibili a disabili e non solo: nasce il progetto di arredamento Camera EasyFas Italia progetta e arreda stanze d’albergo accessibili a persone con disabilità motoria, coniugando praticità e design per gli alberghi e hotel che vogliono essere competitivi sul piano ... disabili.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.