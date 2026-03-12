Roma Gasperini sbotta | Basta con Pellegrini datevi una calmata!

Dopo la partita tra Bologna e Roma, Gasperini ha espresso chiaramente il suo disappunto, chiedendo a Pellegrini di calmarsi e di smettere di esagerare. Nel commentare la prestazione del centrocampista, autore di un gol che ha pareggiato il risultato, l’allenatore ha usato parole dure e dirette, sottolineando il suo punto di vista sul comportamento del giocatore in campo.

Nel post partita di Bologna-Roma, Gasperini ha commentato anche la prestazione di Lorenzo Pellegrini, autore del gol che ha riportato il risultato in equilibrio. L'allenatore ha invitato a mantenere un giudizio equilibrato sul capitano giallorosso: "Il fatto che oggi abbia segnato non cambia il modo in cui vanno valutate le sue prestazioni. Bisogna cercare di essere sempre lucidi e obiettivi nelle analisi".