Vasseur sbotta alla domanda su Hamilton non ne può più | Smettetela con questa storia
Fred Vasseur si infuria quando gli chiedono di Hamilton: non ne può più di questa storia. La sostituzione di Riccardo Adami come ingegnere di pista di Lewis Hamilton ha acceso una discussione accesa tra i membri del team Ferrari. Vasseur, visibilmente stanco, ha deciso di mettere fine alle domande ripetitive, chiedendo di lasciar perdere l’argomento.
La sostituzione di Riccardo Adami come ingegnere di pista di Lewis Hamilton è evidentemente un nervo scoperto per Fred Vasseur alla Ferrari, che sbotta all'ennesima domanda sulla questione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Piastri risponde alla domanda più scomoda sul Mondiale F1 prima del GP Qatar: “Ne abbiamo discusso”
La reazione di De Rossi a una domanda sgradita in conferenza: “È veleno, non me ne parlate più”
Durante la conferenza stampa sul match del Genoa, Daniele De Rossi ha reagito con forte irritazione a una domanda sgradita, dichiarando: