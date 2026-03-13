Nel Fermano, il prezzo del gasolio ha toccato i 2,29 euro al litro, un aumento che impatta direttamente sui costi di trasporto e sulle attività commerciali della zona. Questa variazione si registra in un momento di crescente preoccupazione per l’aumento dei prezzi dell’energia, influenzando la vita quotidiana delle imprese e dei cittadini. La cifra rappresenta un nuovo record locale per il carburante.

Il prezzo del gasolio ha raggiunto i due euro e ventinove centesimi al litro nel territorio fermano, segnando un punto di svolta critico per l’economia locale. Mentre il dibattito pubblico si concentra su questioni marginali, la realtà economica impone costi crescenti a imprese e famiglie della provincia. Un scontrino recente documenta un pieno di quarantacinque litri che è costato novantuno euro e cinquantanove centesimi, una cifra che non rappresenta una semplice spesa quotidiana ma funge da termometro delle tensioni sistemiche in atto. La situazione si complica ulteriormente quando si considerano le infrastrutture viarie del Fermano, dove il tratto dell’A14 rimane un nodo critico per traffico e cantieri, aggravando i costi logistici già sotto pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio a 2,29€: il Fermano paga il conto della crisi

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