Bollette ecco quanto costerà la guerra in Iran su luce e gas | le prime stime Meloni convoca Eni e Snam il rischio anche sui mutui a tasso fisso

Le prime stime di Nomisma Energia indicano come la guerra in Iran possa influenzare i prezzi di luce e gas in Italia. Il governo ha convocato rappresentanti di Eni e Snam per discutere di possibili ripercussioni sul settore energetico e sui mutui a tasso fisso. Le previsioni si basano sui primi dati disponibili riguardo all’andamento dei mercati internazionali e alle tensioni geopolitiche.

Le prime stime sull'impatto energetico del conflitto in Iran arrivano da Nomisma Energia: secondo il presidente Davide Tabarelli, le bollette del gas potrebbero aumentare del 15% già dal primo aprile, mentre quelle dell'energia elettrica per i clienti vulnerabili registrerebbero un rialzo tra l'8 e il 10% nel secondo trimestre. Nei mesi successivi, prevede Tabarelli, la situazione potrebbe parzialmente stabilizzarsi: il gas si attesterebbe su aumenti tra il 5 e il 10%, l'elettricità intorno al 5% nel terzo trimestre. Intanto Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi, per il secondo vertice consecutivo di giornata sulla crisi mediorientale, i ministri competenti insieme agli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi, e di Snam, Agostino Scornajenchi.