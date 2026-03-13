Garlasco trema la mamma di Sempio | Chiusi per ferie clamoroso colpo di scena

A Garlasco, la madre di Sempio ha dichiarato che il negozio è stato chiuso per ferie, mentre nuove testimonianze trasmesse in televisione sollevano dubbi sull’alibi fornito dalla famiglia dell’indagato. L’indagine riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi 19 anni fa, ha portato a un approfondimento sul caso e sulla posizione di Sempio, coinvolto nel filone riaperto nel 2025.

A quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nuove testimonianze emerse in televisione mettono in discussione l’alibi fornito dalla famiglia di Andrea Sempio, indagato nel filone alternativo riaperto nel 2025.Al centro della polemica c’è il racconto di Daniela Ferrari, madre di Sempio, che aveva affermato di essersi recata a fare la spesa proprio a Gambolò la mattina del delitto, nelle stesse ore in cui Chiara veniva uccisa nella villetta di via Pascoli. Durante un servizio trasmesso su Mattino 5, una negoziante della zona ha però smentito la versione: il suo esercizio commerciale non era chiuso solo per il riposo settimanale del lunedì, ma per ferie estive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, trema la mamma di Sempio: "Chiusi per ferie", clamoroso colpo di scena Articoli correlati Garlasco, nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio: “La revisione del processo”Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far... Leggi anche: Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio Altri aggiornamenti su Garlasco trema la mamma di Sempio... Temi più discussi: Garlasco, trema la mamma di Sempio: Chiusi per ferie, clamoroso colpo di scena | Libero Quotidiano.it; Garlasco telefonata choc di mamma Poggi subito dopo il delitto | Nel cortile; Quell’asciugamano Garlasco, l’ex poliziotto della scientifica parla e Andrea Sempio trema. Delitto di Garlasco, il giallo sulla mamma di Sempio: Ha mentito?Nuovi sospetti e punti di domanda sul delitto di Garlasco e il giorno dell'omicidio Chiara Poggi. Il focus sulla mamma di Andrea Sempio. newsmondo.it Garlasco, i negozianti di Gambolò smentiscono la mamma di Andrea Sempio: Eravamo chiusi per ferie. Il punto sulle indaginiIl caso del delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi retroscena . Alcune testimonianze raccolte durante la trasmissione televisiva Mattino ... notizie.tiscali.it Andrea Sempio ospite questa sera in studio a #drittoerovescio #Garlasco - facebook.com facebook #Garlasco, #Sempio: "Stasi Per me è il carnefice". L'intervista a #DelDebbio #drittoerovescio x.com