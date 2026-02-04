A Garlasco, nuove indiscrezioni fanno salire l’attenzione sulla vicenda del delitto. L’avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, parla di “altri atti” ancora da scoprire, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi inattesi. La notizia arriva mentre la vicenda giudiziaria continua a tenere sotto pressione la piccola comunità.

Potrebbero esserci colpi di scena sul delitto di Garlasco. A dirlo Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi. Il legale, ospite di Mattino Cinque, sostiene che Procura e carabinieri abbiano in mano "altri atti" oltre ai computer e invita a puntare su "dati oggettivi". "Credo che l’attività della procura e dei Carabinieri sarà quella di ancorarsi a dati oggettivi, lo sottolineo", ha detto nello studio di Federica Panicucci. Poi, incalzata su cosa intendesse, Bocellari ha frenato: "Non credo di poterlo dire adesso. Cioè, insomma.Ci sono altri atti che secondo me sono in grado di dirci molto di più". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio

Approfondimenti su Garlasco Colpo di scena

La difesa dell’ex ergastolano Giosuè Stasi rivela che ci sono nuovi atti in mano a Procura e carabinieri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Garlasco Colpo di scena

Argomenti discussi: Garlasco, una nuova settimana di indagini e ipotesi: il punto sul caso Poggi; ULTIM’ORA Garlasco – Alberto Stasi è innocente: arriva la ‘sentenza’ del giudice |; Mattino Cinque: Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi Video; Delitto di Garlasco: ok il no all’incidente probatorio, ma che forte è il giudice Vitelli? La lezione che ha zittito tutti e lo scontro Bocellari vs Garofano da Milo Infante.

Garlasco, i legali di Stasi avvertono di un colpo di scena in arrivoContinua a tenere banco il caso Garlasco, ora intervengono i legali di Alberto Stasi che annunciano di essere in possesso di novità importantissime. notizie.it

Garlasco, nuovo colpo di scena in tv ribalta il caso Sempio.Il nuovo focus televisivo sul delitto di GarlascoIl caso del delitto di Garlasco torna al centro del dibattito pubblico con la puntata di Lo Stato d ... assodigitale.it

Garlasco, arrivata la decisione ufficiale su Andrea Sempio: un colpo durissimo, cosa succede ora - facebook.com facebook

#Garlasco, colpo di scena a #mattinocinque: i capelli nella mano di Chiara non sarebbero suoi. Il genetista Fabbri spiega perché x.com