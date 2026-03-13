Garlasco Sempio attacca Stasi | Lui è il carnefice non vedo la sua condanna come ingiusta non c’è nulla da smontare

Da ilgiornaleditalia.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso di Garlasco, Sempio, l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato un’intervista in cui ha definito Stasi

Nel corso di un'intervista Sempio, unico indagato oggi per l’omicidio di Chiara Poggi, ha attaccato Stasi definendolo "Carnefice", aggiungendo anche "Io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. Quindi sì, per me è il carnefice" Andrea S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio attacca Stasi: “Lui è il carnefice, non vedo la sua condanna come ingiusta, non c’è nulla da smontare”

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